СОСТАВ: 100% чернозем. Не требуется доп. обработки и применения различных удобрений. При хорошей влажности он очень плодороден — его можно применять для выращивания овощных, зерновых и кормовых культур, для разведения садов и виноградников, при проведении озеленительных работ в ландшафтном дизайне. Добавление его даже в самую бедную и истощенную почву приводит к её оздоровлению, все ее характеристики восстанавливаются: водопроницаемость, обогащение питательными элементами. Значительный эффект можно заметить при применении этого вида на легких супесчаных и песчаных почвах.