СОСТАВ: 50% чернозем, 30% торф, 10% перегной, 10% песок.
Не требуется доп. обработки и применения различных удобрений.
Преимущества и применение почвогрунта "Премиум"
- Увеличивает урожайность:
- у корнеплодов - на 13-15%,
- у бахчевых культур – на 20%,
- у томатов, баклажанов и огурцов – на 25-30%.
- Растения, деревья и кустарники, которые выросли на почвогрунте, наиболее крепкие, отличаются ярким цветением, сочными плодами, насыщенными полезными микроэлементами и витаминами, и массивной зеленой кроной.
- Улучшает аэрацию почвы, что способствует формированию полезной микрофлоры, крепкой корневой системы, увеличению количества червей и т.д.
- Улучшает водопропускную и влагоудерживающую способности почвы.