Настоящий Рязанский чернозем
с доставкой по Москве и МО
Оплатой по факту привоза. Если не понравится наш чернозем, развернете машину обратно!
Но таких случаев у нас никогда не было!

ПРОСМОТРИТЕ ВИДЕО ДО КОНЦА И ВЫ УБЕДИТЕСЬ 

В ПРЕВОСХОДНОМ КАЧЕСТВЕ НАШЕГО ЧЕРНОЗЕМА

Оставьте заявку на бесплатный расчет сейчас

и получите 1 куб чернозема при заказе в подарок

Ваша выгода

очевидна!

Наш чернозем экологически чистый, без добавок и примесей. Без мусора и химикатов.

Честная кубатура. Гарантия качества. 

Вы платите только после того, как удостоверитесь в количестве и качестве привезенного Вам чернозема.

Собственная техника.Опытные водители.

Важная 

информация!

 Чернозем - единственный из грунтов, на котором можно успешно выращивать любые растения. Его считают королем грунтов и грунтом королей.

 Наш чернозем представляет собой высокоплодородный грунт пригодный для посадки практически всех овощных культур прорастающих в центральной полосе Российской федерации. Мы добываем его на карьере который находится в Рязанской области. Мы получаем чернозем путем снятия верхнего слоя земли предварительно сняв слой дерна с поверхности земли. Толщина черноземного слоя составляет 35 см. Этот факт был выявлен путем проведения анализов почвы на разных глубинах.

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИЙ ЧЕРНОЗЕМ ОТ ТЕМНОГО ГРУНТА? Чтобы разобраться в ситуации, нужно запомнить очень простую информацию. Первое впечатление, которое производит чернозем – что это жирная почва черного цвета. Он имеет небольшой маслянистый блеск, скользок и пластичен во влажном состоянии. Из него легко слепить комок, а на ощупь остается своеобразное немного «мыльное» ощущение. Высушенный чернозем очень трудно раскрошить, он становится похож на камень и может пойти трещинами.

Еще одно ухищрение, на которое могут пойти продавцы – заменить требуемый товар торфом. Чтобы развеять и эти сомнения, достаточно просто взять воды: в отличие от торфа, чернозем хорошо смачивается и очень быстро ее впитает. Надеемся, что эти советы позволят нашим покупателям избежать покупки «кота в мешке» и приобретать только качественный товар.

Цена чернозема указано с доставкой 

по Москве и МО*

СОСТАВ: 100% чернозем. Не требуется доп. обработки и применения различных удобрений. При хорошей влажности он очень плодороден — его можно применять для выращивания овощных, зерновых и кормовых культур, для разведения садов и виноградников, при проведении озеленительных работ в ландшафтном дизайне. Добавление его даже в самую бедную и истощенную почву приводит к её оздоровлению, все ее характеристики восстанавливаются: водопроницаемость, обогащение питательными элементами. Значительный эффект можно заметить при применении этого вида на легких супесчаных и песчаных почвах.

от 5 м.куб

от 17500 ₽уб.

от 10 м.куб

от 21500₽уб.

от 15 м.куб

от 26500₽уб

от 20 м.куб

от 29500₽уб

от 60 м.куб

 договорная

Указанная стоимость является минимальной, для более точной цены обращайтесь по тел. +7 (917) 555-37-51

Цена почвогрунта "Премиум" указано с доставкой 

по Москве и МО*

СОСТАВ: 50% чернозем,  30% торф, 10% перегной, 10% песок. 

Не требуется доп. обработки и применения различных удобрений. 

Преимущества и применение почвогрунта "Премиум"

  • Увеличивает урожайность:
    • у корнеплодов - на 13-15%,
    • у бахчевых культур – на 20%,
    • у томатов, баклажанов и огурцов – на 25-30%.
  • Растения, деревья и кустарники, которые выросли на почвогрунте, наиболее крепкие, отличаются ярким цветением, сочными плодами, насыщенными полезными микроэлементами и витаминами, и массивной зеленой кроной.
  • Улучшает аэрацию почвы, что способствует формированию полезной микрофлоры, крепкой корневой системы, увеличению количества червей и т.д.
  • Улучшает водопропускную и влагоудерживающую способности почвы.


от 5 м.куб

от 17500 ₽уб.

от 10 м.куб

от 21500₽уб.

от 15 м.куб

от  26500₽уб

от 20 м.куб

от  29500₽уб

от 60 м.куб

 договорная

Указанная стоимость является минимальной, для более точной цены обращайтесь по тел. +7 (917) 555-37-51

Отзывы клиентов

Более 10 000 довольных клиентов за 10 лет работы

Заказывал 15 кубов чернозема, очень доволен качеством грунта, а еще больше – приемлемой ценой и отношением сотрудников компании – вежливые, на все вопросы отвечают подробно, уточнили удобное для меня время для доставки и даже не опоздали (хотя по предыдущему опыту работы с подобными компаниями я приготовился потратить день на ожидание). Спасибо за профессионализм, буду обращаться к вам еще.


Илья Корсунский

г. Чехов

С компанией мы работаем уже около пяти лет (занимаемся ландшафтным дизайном). За это время не возникло никаких серьезных нестыковок – все договоренности выполняются ответственно и четко, чернозем всегда высокого качества и в заказанных объемах, документы в порядке. Спасибо вам за профессионализм и выгодные условия партнерских отношений, надеюсь наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным.


Павел Исаев

г. Москва

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